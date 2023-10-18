美銀、高盛Q3業績 優於預期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高盛與美國銀行17日盤前公布第三季業績，上季營收與獲利皆優於預期，跟進同業優異表現，原因是利息與交易收入較預期強勁。

這主要是受惠於聯準會（Fed）連番升息政策推動，但高利率環境也可能對於未來獲利帶來壓力。

美銀17日股價早盤揚升0.69％，每股報27.16美元，但今年迄今大跌逾18％。高盛股價攀升0.45％，每股報315.74美元，但今年迄今下滑逾8％。

美銀財報顯示，第三季營收年增2.9％至253.2億美元，優於市場預估的251.4億美元。上季獲利成長10％至78億美元，相當於每股盈餘90美分，高於市場預估的82美分。

美銀第三季業績表現亮眼，主因在於利率攀升助攻與貸款成長，令其利息收入增長4％至144億美元，較分析師預期多出約3億美元。

美銀執行長摩尼漢（Brian Moynihan）表示，雖然經濟大環境遭遇逆風，但他們的客戶人數持續增加。儘管消費者銀行客戶存款上季下滑8％，但該部門營收卻成長6％至105億美元。

高盛財報則顯示，第三季營收雖年減1％至118.2億美元，但高於市場預期的111.9億美元。上季獲利大跌33％至20.58億美元，相當於每股盈餘5.47美元，高於市場預估的5.31美元。

其中，債券交易收入較去年同期下滑6％至33.8億美元，但較分析師預期高出近6億美元。股票交易收入年增8％至29.6億美元，較市場預期高出約2億美元。

投資銀行收入成長1％至15.5億美元，略高於分析師預估的14.8億美元。在大型銀行同業裡，高盛對於投資銀行與交易收入依賴程度最高。

高盛表示，利率與房貸產品表現強勁，協助抵銷其他業務衰退。

美股第三季財報季13日登場，由銀行股摩根大通、富國銀行與花旗集團打頭陣，三大銀行上季獲利皆優於預期，理由同樣是豐厚利息收入令業績大進補。接下來輪到摩根士丹利，該銀行將於18日公布上季財報。