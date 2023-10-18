澳央放鷹 11月可能升息

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澳洲央行17日公布其10月初貨幣政策會議紀錄，內容顯示其決策高層考慮在11月會議做出升息決定。鷹派立場刺激澳元兌美元匯率17日盤中升值約0.2％報0.6352美元，連續兩個交易日走高。

10月會議紀錄顯示，央行擔心澳洲通膨壓力的下降速度並未符合其預期，因目前通膨率仍遠高於央行2％到3％目標區間，其決策高層預期這情況會持續一段時間，因此對通膨率朝向央行目標區拉回的速度緩慢而感到不耐煩。

澳洲消費者物價指數（CPI）去年第四季年增7.8％，之後持續拉回至今年第二季的年增6％。8月CPI年增5.2％。央行預期通膨率要到2025年底才會回到其目標區間。

由於央行判斷自去年5月開始緊縮的貨幣政策還未對經濟產生全面影響，因此仍擔心通膨率有回升風險。其憂慮近期燃料價格走高，和服務業通膨仍居高不下，除了可能影響民眾對通膨的預期外，也會增加通膨壓力。

央行10月3日舉行貨幣會議前外界預期升息1碼，但央行最終按兵不動，連續四個月把基準利率維持4.1％不變。因為央行指金融市場或經濟數據均沒有足夠新資訊讓其調整10月貨幣政策。

其下一次開會日期在11月7日，之前會公布包括9月失業率、CPI、零售額、和進出口，還有第三季通膨率、進出口物價、生產者物價指數（PPI）等多項重要數據，將有足夠多有關經濟情勢新資訊供央行高層參考。

花旗報告指出，10月會議紀錄裡顯示出央行高層發出鷹派言論讓人意外，這會提高11月升息可能。

雖然花旗維持其原先預測央行要到12月才會升息1碼至4.35％，達到去年展開升息循環以來的頂峰，但警告央行目前焦點放在經濟數據上，這可能讓央行升息時間較其預測提前到來。