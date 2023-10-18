AI普照 科技股市值增2.4兆美元

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美科技大廠市值變化

科技股走出上一波低潮後，今年在AI光環籠罩下雞犬升天，包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet在內等大廠股價飆漲，使科技股市值合計增加2.4兆美元。

創投公司Accel最新報告指出，Euroscape指數追蹤的科技公司股價平均較去年同期上漲36％，其中又以輝達股價表現最為亮眼。以繪圖晶片起家的輝達今年搭上AI熱潮，AI晶片賣到缺貨激勵公司股價自年初以來飆漲2倍以上，市值首度突破1兆美元。

AI熱潮除了拉抬一票晶片業者股價飆漲之外，雲端服務及軟體服務業者也連帶受惠。諸如Salesforce、Palantir及Unity股價都在今年上漲，推動Euroscape指數自年初以來上漲29％。

去年全球央行升息及經濟不景氣曾讓科技股陷入低迷，Euroscape指數追蹤的科技公司合計市值在去年蒸發1.6兆美元，但今年市況好轉。那斯達克指數自2021年低點以來已收復80％失土，過程只花了18個月時間，比1990年網路泡沫瓦解後的復甦時間短。

目前Euroscape指數追蹤的科技公司平均本益比約7.1倍，已回到疫情前的10年平均值。歐洲、以色列及美國雲端及軟體服務業者的募資金額也回到疫情前水平。

Accel合夥人波特利（Philippe Botteri）表示：「任何一家軟體公司都想和生成式AI搭上關係，無論是新創公司、小公司或科技巨頭都一樣。」

Accel報告指出今年以來AI產業吸收的資金絕大多數流入美國，其中又以ChatGPT開發商OpenAI的100億美元募資總額最高，其次是Inflection的13億美元。

歐洲前三大AI新創公司募資案都集中在法國，其中Hugging Face募得2.35億美元，Poolside募得1.26億美元，Mistral AI募得1.13億美元。

新創AI公司不斷吸金也讓預估市值水漲船高，不少公司都在今年躋身獨角獸之列。在歐洲及以色列，今年加入獨角獸行列的新創公司當中有40％是生成式AI公司，在美國比例更高達80％。