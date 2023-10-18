網飛進軍遊戲 吸引新用戶

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去年網飛用戶量首度下滑後便積極發展遊戲事業，近日不僅醞釀推出熱門影集《魷魚遊戲》主題遊戲，還打算向Take-Two互動軟體公司購買授權，在線上推出《俠盜獵車手》系列遊戲，但專家質疑效果有限。

內情人士透露網飛即將在近期推出《魷魚遊戲》及《星期三》等熱門影集的主題遊戲，讓用戶免費下載到手機或平板電腦。此外，網飛高層也在討論將《黑鏡》及福爾摩斯系列影集設計成手機遊戲。

除了根據自家原創影集推出的遊戲之外，網飛也積極向遊戲大廠購買授權，在線上推出《氣球塔防6》及《經典紙牌》等熱門手遊讓用戶免費下載。

事實上，網飛去年就在洛杉磯日落大道買下大型廣告看板宣傳跨足遊戲市場的消息，只是目前為止用戶反應平平。截至今年9月20日為止，網飛推出的遊戲累積7,050萬次下載量，雖較去年9月增加1倍以上，但與Roblox或動視暴雪的遊戲下載量相比依舊微不足道。Apptopia估計，網飛將近2.4億名用戶當中只有不到1％的用戶每天玩網飛遊戲。

對媒體公司而言，推出免費遊戲是吸引新用戶並延長舊用戶線上停留時間的策略之一，例如《紐約時報》推出的線上拼字遊戲意外受歡迎，因此網飛跨足遊戲市場策略看似合理，但遊戲經紀公司United Talent Agency經紀人西爾弗（Judah Silver）認為一般人不會為了遊戲訂閱網飛。

今年38歲的美國保險業務員魯佛卡巴（Luis Ruvalcaba）是個遊戲玩家，已有訂閱Xbox Game Pass及PlayStation Plus線上遊戲服務，但並非網飛訂戶。他表示：「我不會為了遊戲訂閱網飛。」

傑富瑞分析師烏克維茲（Andrew Uerkwitz）認為，網飛必須投資鉅額發展遊戲機等級的大型遊戲才能真正吸引遊戲玩家成為新用戶，但這類大型遊戲製作成本動輒數十億美元。倘若網飛真的投入龐大資金發展遊戲，反而犧牲原創影片的製作預算。