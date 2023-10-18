露露檸檬納標指 股價直衝

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加拿大運動服飾品牌露露檸檬（Lululemon Athletica）獲選為標普500指數成分股，激勵股價攀升至近兩年新高水準。

消息帶動露露檸檬16日股價狂飆，收盤勁升10.31％，以416.64美元作收，創下2021年12月以來最高紀錄，並且連續7個交易日上漲，寫下6月以來最長漲勢。

17日早盤露露檸檬股價微跌0.06％，報416.4美元美元。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）透過聲明稿表示，露露檸檬將取代被微軟以690億美元收購的遊戲軟體開發商動視暴雪（Activision Blizzard），在10月18日開盤前納入標普500指數。

成為標普500指數成分股將為露露檸檬錦上添花。該公司今年迄今股價累計大漲約30％，表現超越大盤，標普500指數同期漲幅為14％。露露檸檬目前的市值超過520億美元。

入選標指成分股通常能刺激股票需求，帶動股價更上層樓，因為追蹤該指數的共同基金經理人和機構投資人會開始將成分股加入投資組合。投行Oppenheimer資深研究分析師納吉爾（Brian Nagel）在寫給客戶的報告中表示，露露檸檬納入標指將成為激起市場興趣和買盤的催化劑。

儘管經濟不確定性打擊消費者支出，但高收入的消費者購買露露檸檬和Abercrombie ＆ Fitch（A&F）等高價位的服飾品牌仍不手軟。露露檸檬在8月底公布財報時，上修年度營收和獲利預測，即反映市場買氣不墜。

露露檸檬9月與美國健身器材公司派樂騰（Peloton）達成合作協議，露露檸檬將成為派樂騰主要的運動服飾製造商，而派樂騰將成為露露檸檬的獨家數位健身內容供應商。 根據LSEG數據，32名追蹤露露檸檬的分析師給予該公司股票「買進」投資評等，目標價中位數為450美元，意味著股價可望再上漲約8％。