債息到期 碧桂園陷違約危機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

碧桂園近期離岸債到期概況

大陸民營房地產巨頭碧桂園一檔美元債、規模逾1,500萬美元兌息的寬限期，將於18日截止，外界密切關注碧桂園能否如期償還，一旦違約，或再掀一波房企債務風暴。

數據顯示，這檔2025年到期的美元票據應於9月17日償付1,538萬美元，因逢周末，實際付息日為9月18日，持有人稱未如期收到款項，付息進入30日寬限期。10月18日是這筆美元債付息寬限期最後一天，若碧桂園無法支付利息，將陷入違約。

除了上述債息即將到期，碧桂園還有一檔在9月27日應支付4,000萬美元利息也進入30天寬限期。10月16日，又將面臨兩筆合計6,680萬美元的美元債利息到期，支付寬限期為30日，兩筆債券分別於明年4月及2026年4月到期。

另據搜狐財經統計，碧桂園如今存續離岸債券共有24檔，合計規模約107億美元，主要集中在2024年至2026年到期。其中，有2筆離岸債合計約3.95億美元，分別在2023年10月19日、12月5日到期。

面臨堆積如山且即將到期的債務，碧桂園10月10日公告稱，目前尚未支付某債務項下本金金額為港幣4.7億元的到期款項，預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於其發行的美元債券項下的償付義務。

在此背景下，碧桂園宣布將啟動境外債重組，積極推進境外債務管理措施，並懇請債權人給予其時間制定務實可行的最佳解決方案。

碧桂園目前已聘請中國國際金融香港證券和華利安諾基（中國）擔任財務顧問，盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估其資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

此外，據商業資訊平台企查查17日資料顯示，碧桂園生活服務集團於近期新增2則股權凍結訊息，股權被執行的企業為碧桂園滿國環境科技集團及福建東飛環境集團，凍結股權金額分別為人民幣（下同）1,035萬元、5,333.33萬元，凍結期限自2023年10月至2026年10月。

碧桂園13日證實，集團創辦人楊國強出售私人飛機幫助公司償債外，楊氏家族並向碧桂園提供3億美元的無息借款，設法活化集團流動性。碧桂園服務港股17日收漲1.7％，報港幣7.16元。碧桂園收平盤，報港幣0.73元。