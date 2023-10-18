百度 發表文心大模型4.0

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對標聊天機器人ChatGPT升級GPT-4模型，大陸互聯網巨頭百度創辦人李彥宏17日於2023百度世界大會上，正式發表文心大模型4.0版本。李彥宏強調，這是迄今為止最強大的文心大模型，綜合水準與GPT-4相比毫不遜色。

港股百度17日下跌1.65％，收盤報港幣119.4元。

綜合陸港媒體報導，李彥宏在發表會上現場示範以文心4.0撰寫一篇武俠小說，其中，將第四、五輪的生成內容與首輪小說框架結合，文心一言仍然「記得」最初生成的內容。李彥宏指出，這展示文心大模型4.0的記憶能力。

OpenAI開發的AI聊天機器人ChatGPT爆紅之際，百度於3月16日發表「文心一言」，但李彥宏當時坦言，在內測過程中體驗到，「文心一言」的能力目前確實不能叫作「完美」，一度使港股百度盤中重挫逾10％。

李彥宏在最新發表會上表示，文心大模型4.0相較於基礎模型，其理解、生成、邏輯和記憶能力都有明顯提升，綜合水準與GPT-4相比毫不遜色。目前，此版本首先面向大會觀眾開放測試，隨後將逐步面向全網開啟公測。

李彥宏表示，過去一年，科技領域最大的創新是大模型帶來的智慧湧現，這是開發AI原生應用的基礎，這些能力是過去的時代所不具備的，能夠開啟無限的創新空間。

此外，大陸首個生成式商業智慧產品「百度GBI」同場亮相，具有支援自然語言互動、跨資料庫分析和專業知識學習三方面能力，將商業分析師十幾天才能完成的資料分析工作縮短到分鐘級。

百度也將文心大模型嵌入了百度地圖，成為全球首個AI原生地圖產品，將文心一言的能力與地圖特有的億級POI知識和兆級交通感知融合，為用戶推薦中間聚會點、出行方式等內容。