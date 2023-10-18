港金管局：無意改變聯匯制度

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受到地緣政治影響，近年全球去美元化呼聲不斷，甚至令香港聯繫匯率制度的存續也因此受到市場討論。但17日在聯匯制度滿40周年之際，香港金融管理局總裁余偉文重申，對於好的制度要堅持，港府無意亦毋須改變聯匯制度。

在美國聯準會（Fed）採取激進升息下，全球其他貨幣低頭雌伏，美元一家獨大。港幣對美元匯率也持續疲軟，今年多次觸及7.85弱方兌換保證，光是4月份，香港金管局就曾五度進場承接港幣賣盤。加上中國經濟崛起後積極推動人民幣國際化，令市場熱議香港聯繫匯率今後存在的必要性。

綜合港媒報導，聯繫匯率制度實施40周年之際，余偉文17日在部落格「匯思」發文表示，聯匯制度自1983年10月在香港實施以來，為香港經濟社會的持續發展提供了所需的穩定貨幣環境，期間更應對了各種地區和全球金融危機，以及香港面對的各種嚴峻挑戰，充分顯聯匯制度的穩健可靠。

余偉文表示，聯繫匯率是一個好制度，其成功是多年來逐步建立的公信力、制度符合市場規律的嚴謹設計、高度透明化和制度化的操作，有如一道堅固的防波堤，為香港擋住外面的驚濤駭浪，為香港貨幣和金融穩定根基。

他指出，經過40年來多次優化，令聯匯制度更符合政策原意，引入強方和弱方兌換保證承諾至今近20年，強方保證合共觸發321次，香港金管局承接相當於近港幣1.45兆元的美元資金流入港幣體系；弱方保證累計觸發84次，近港幣4,200億元的美元資金從港幣體系流出。

余偉文強調，對於好的制度要堅持，香港無意亦無需改變聯匯制度，「這不是因循，而是一種經過深思熟慮後的擇善固執」。聯匯制度茲事體大，一旦選定，絕不會輕言轉變。

他表示，最近隨著美國利率攀高、美元走強，讓企業和家庭的借貸成本上升，因此有人認為這是實施聯繫匯率的代價。但環顧全球眾多經濟體和金融中心，即使未實施固定匯率制度，也同樣面對高利率所苦，因此香港是否採用聯匯制度，恐怕並不是最關鍵的原因。