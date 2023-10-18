中移動採購大量華為新機 概念股大漲

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華為手機續傳出利多，當地國有電信商再力挺華為，中國移動近日公布資訊，擬採購華為Mate 60權益版等五款手機產品共120萬支。相關消息也促使市場上華為概念股強漲。

在手機與汽車等產品持續強勢、不斷有利多情況下，華為概念股17日再現漲停潮，華峰超纖、真視通、萬潤科技、好上好、哈爾斯、國光電器、鳳凰光學、亞聯發展等標的均漲停，屬於華為汽車產業鏈中的聖龍股份更連八天收漲停。

手機方面，此前華為新旗艦手機上市後掀起轟動，政策等層面也有相關支持，例如傳出要求國企與公家機關禁用蘋果產品，國有電信商更大力推廣華為等當地品牌手機。

澎湃新聞引述多位供應鏈經理和分析師表示，由於華為手機在市場上銷售強勁，華為今年來一直增加鏡頭、相機、印刷電路板等零件庫存，Mate 60系列明年銷量應該可達到6,000萬～7,000萬支。

中國移動招標與採購網近日披露，擬採購華為Mate 60權益版等5款手機產品，需求量為120萬支。採購人為中國移動通信集團終端有限公司，供應商名稱為華為終端有限公司，除華為Mate60權益版外，公告並未披露其餘四款手機的型號。

不過澎湃新聞引述獨立電信分析師付亮在社交平台上分析指出，中國移動作為通路會賣各家手機，沒必要過度解讀，且採購並不代表一次性交付，目前華為還沒這個能力。

另一方面，華為旗下支付業務也有新進度，中國人民銀行17日傳出，已同意深圳市訊聯智付網絡有限公司變更公司名稱為花瓣支付（深圳）有限公司。華為在2021年收購訊聯智付100％股份取得支付牌照，市場看好華為將憑藉自身的硬體優勢來探索在行動支付上的新玩法。