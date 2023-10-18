防大陸繞道避稅 工具機輸美要附原產地證明

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美國依301條款對大陸製工具機採取25％額外關稅，財政部關務署17日表示，為防杜大陸工具機藉由台灣轉運以避稅，維護工具機產業整體利益及貿易秩序，台灣工具機輸美時應檢附以台灣為原產地的原產地證明書正本。

關務署表示，工具機為台灣重要產業之一，且依據經濟部國際貿易署先前也公告出口人輸出國產工具機至美國時應檢附原產地證明書正本，但近期有發現部分業者因未附證明文件，致貨物無法在美國順利通關。

此外，為配合台灣、史瓦帝尼經濟合作協定（ECA）聯合委員會決議，46項原產於史國貨品將享免關稅優惠待遇，財政部關務署擬具「海關進口稅則」修正案經行政院通過後，18日將在立法院財政委員會闖關。

台灣與史瓦帝尼2018年6月8日簽署ECA，從同年12月27日生效實施。為擴大台史ECA效益，2021年9月與2022年8月召開兩屆台史經濟合作協定聯合委員會，雙方以異地換文方式簽署相關決議文，其中即涉及我方關稅減讓承諾。

財政部本次主要調降原產自史瓦帝尼46項貨品關稅稅率至免稅。堅果與乾果實稅率原在2.5％～27％、蔗糖糖蜜18.5％、釀造飲品與蔬果汁5％到35％、乾洋蔥20％，紡織成衣10.5％～12.5％。

關務署說明，由於上述貨品先前從未進口至台灣，因此減免關稅後並不會造成稅損。

財政部2018年也曾修正「海關進口稅則」，當時是為履行台史經濟合作協定的關稅減讓承諾，對原產於史瓦帝尼的牛肉、豬肉、水產品、蔬果、糖、調製食品及紡織品等153項貨品降稅。