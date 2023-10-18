公股銀暑假刷卡額占比 14年最低

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近五年公股銀行暑假信用卡簽帳金額及占比

口袋拚不過。疫情解封後的第一個暑假檔期，民營銀行信用卡海外消費紛紛祭出高回饋搶市，公股銀行不敵民營銀行的「銀彈」豪氣，據金管會統計，7月、8月信用卡簽帳金額，公股銀占總簽帳金額的7.16％，為金管會有統計以來的近14年新低紀錄。

據金管會統計，8月公股銀行信用卡總簽帳金額約250億元，雖是歷年8月最高，但7月和8月合計478.65億元，仍低於公股銀原本預估會刷破600億元，主要是非公股銀祭出的海外消費高回饋「無上限」優惠，讓信用卡總簽帳金額二個月衝上6,683億元，公股銀占率降到7.16％，為14年來最低。

觀察過去五年暑假公股銀信用卡簽帳金額占比，疫情前的2019年有7.93％，疫情期間2020年到2022年，最高占8.07％，最低占7.89％，其中，單月簽帳金額占比也不低於7.44％。但今年7月和8月卻分別僅占7.12％和7.2％，都是近五年同期最低。

公股銀主管表示，消費回饋「無上限」無論是對公股或非公股銀行來說，肯定賠錢，一般發一張新的信用卡，要五年後才有機會回本，對非公股銀而言，沒賺錢也要藉由高回饋來提升銀行市場知名度與占有率，如有民銀推出日圓簽帳消費高回饋無上限，客戶大幅增加；反觀公股銀在維持損益相對保守，也因此在疫後首個暑假消費潮中，根本不敵非公股銀行。

公股銀主管指出，公股銀預算大多用在企金，消金預算相對少，同時推卡方式也主要從行員著手，將信用卡視為客戶服務的一環。近年來有心想做好信用卡，除努力談各式聯名外，對第四季信用卡簽帳成績，主要信用卡優惠朝向百貨週年慶、旅遊類消費為主。

公股銀並透過一些「低調但好用」的權益，例如台銀商旅卡的現金回饋額度雖然中規中矩，不過回饋金卻採「當月扣抵」，不用下一期還要消費就可以獲得；兆豐銀在各百貨週年慶推出不同的滿額優惠，以新光三越合作優惠最優，最高達8,500元；一銀信用卡祭出全台逾33家百貨公司購物、美食雙享優惠最高24％回饋。