全台首家，促電力淨零 台新銀 電廠融資100％再生能源

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響應聯合國2050淨零排放目標，台新銀行秉持「認真讓美好永續」精神，全力支持政府推動綠色永續授信，以實際行動支持綠電並推廣節能減碳，協助企業投入潔淨能源、儲能系統等綠色專案項目，台新銀停止承作燃煤電廠融資，自今年10月起全力發展再生能源融資，電廠融資業務100％均為再生能源成為全台首例。

台新銀行法人金融總處執行長林淑真表示，金融業是引領社會淨零永續的關鍵力量，再生能源電廠融資將可助攻產業邁向淨零，為台灣扎下淨零基礎建設基石。

政府在去年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，引導各產、官、學界進行永續轉型，減碳及淨零碳排，已成為海內外共識及各國的重要發展方針，全球各大經濟體陸續啟動徵收碳費或碳稅的政策，例如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、美國清潔競爭法案（CCA），針對進口產品之碳足跡收取費用，排碳有價化時代來臨。

林淑真指出，各企業減碳及淨零發展，攸關產業未來競爭力，而減碳及淨零衡量，與產品生產週期所使用的電力來源是否為潔淨能源息息相關，故再生能源發電產業成為推動減碳及淨零不可或缺的關鍵。台新期盼在產業減碳淨零轉型過程中，助企業一臂之力，率先成為台灣首家電廠融資100％屬再生能源的銀行業者，以實際行動支持再生能源發電產業發展。

台新金控認真推動永續，與各家企業共同推動永續轉型，成為「台灣淨零排放協會」創始會員，並簽署加入碳核算金融聯盟（PCAF），接軌國際碳盤查方法學，因此持續獲得國內外專業獎項與評比機構肯定，在CDP碳揭露專案評比獲得領導等級（A-）肯定、獲選納入各項ESG指數，包含「台灣高薪100指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等。