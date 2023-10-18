陳冲：政院可設數位資產辦公室

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前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲建議，針對VASP（虛擬資產服務業），可考慮在行政院下再增設特別辦公室，專職處理數位資產問題，類似白宮Fast-track action committee，邀集央行、金管會、數發部迅速擘劃台灣的穩定幣，行有餘力再規畫CBDC（央行數位貨幣），其他虛擬資產如能順帶解決，亦是功德一件。

陳冲指出，近年來的CBDC、穩定幣、虛擬幣都是數位資產的一環，先進國家均著手或擇要布局，美國的SEC、CFTC爭當主管機關，台灣卻大不同，當年金管會被指定為VASP「洗錢防制」的主管機關，但正常的VASP業務，國內既無專法，也無主管機關。今年3月30日金管會在行政院勸說下，開口願承擔，卻又在虛擬資產平台前加上「金融投資及支付」的形容詞，並要求業者自組公會訂定自律規範，看來法據及範疇還有變數。

觀察最新的「已完成洗錢防制法令遵循VASP名單」（合規名單），金管會在表後附註：不代表業者活動經金管會核准或認可等文字，業者恐仍忐忑不安，究其原因，應仍是部會互相謙讓、「三個和尚沒水喝」的老問題作祟。

陳冲指出，看立法院詢答紀錄，央行雖不願出任虛擬資產的主管機關，畢竟也同意金管會逐步開放的想法，至於數位發展部則默不作聲，早已忘卻在行政院討論組織法時的雄心壯志。