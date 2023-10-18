接軌在即 壽險前三季籌資逾1,200億

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為接軌會計大魔王，壽險備戰，積極發債、增資，據金管會統計，前九月六大壽險業已發債達1,110億元，至少為十年新高，且增資105億元，等於前九月籌資就已高達1,215億元，逼近2018年史上最高的1,301億元。

若加計產險業今年增資的530億元，整體保險業前九月籌資金額1,745億元，估計全年將創史上單年新高。

金管會4月中開放保險業可發行10年期以上、具到期日的資本債券，六大壽險包含台灣、中國、國泰、富邦、南山、新光人壽等，共獲核准額度1,110億元，已超越2016年的1,040億元，因為近十年壽險發債共約3,405億元。因應接軌IFRS17與ICS2.0，壽險除發債外，近年也依照進度陸續增資，前九月已核准四家壽險增資104.5億元，包含三商壽25.25億元、台銀人壽60億元、中華郵政18億元、遠雄人壽1.24億元等。

壽險業增資金額2018年是高峰，當年11家壽險增資共1,301億元，這次因應2026年接軌國際會計準則，每年都要「按部就班」依照計畫進行增資，未來連續四年每年都有7家～9家增資，每年增資約450億元～600億元，等於近十年壽險大股東累計增資將高達4,969億元，且主要集中在近六年，達3,599億元。

產險業去年因防疫險啟動增資，六家產險去年增資985億元，今年前九月再增資530億元，等於產險股東近兩年光因防疫險理賠增資就掏出1,515億元。因此多家產險資本額從原本20億元～30億元，大幅膨脹至出現三家資本額百億元，分別是和泰產險、富邦產險及新安東京海上產險，資本額分別是280億元、146億元及120億元，另兆豐保和中信產資本額也提高至50億元以上，國泰產險經減資再增資後維持20億元股本。