華銀黃俊智：三方向 完善客戶傳承

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華南銀行積極協助客戶做好財富管理、傳承規劃。華銀總經理黃俊智指出，幫客戶做理財規劃時，從客戶需求出發進行全人生規劃，特別針對高資產客戶鎖定三大方向，即運用高倍數保障型商品，放大傳承金額及預留遺產稅稅源；運用跨部門專家團隊協助企業主傳承規劃；持續深化高資產業務服務，希望成為客戶財富管理的首選銀行。

黃俊智強調，華銀深耕理財業務多年，在服務高資產客戶也累積很多服務經驗。第一方向就是運用高倍數保障型商品，由於身故保險金申請及給付相對簡便快速，尤其近幾年配合主管機關保險商品政策轉型朝向保障型商品，高倍數保障型保險商品廣受高資產客戶青睞，可以協助客戶倍數放大傳承資產及達到預留稅源效果。以資產傳承目的來說，保險商品還能指定受益人，可依客戶意願資產分配，幾乎是高資產客戶資產配置中不可或缺的金融工具。

第二方向為華銀與許多中小企業主長期維繫緊密合作關係，我們發現許多企業都面臨二代接班的問題，思考的不只是個人資產傳承，還有企業永續。所以在面對企業主客戶時，需求更多元且複雜，所以服務模式上會以建構保險、信託、創新金融商品等跨部門專家團隊進行服務，必要時結合外部稅務專家提供客戶諮詢，提供的商品也會更全面。

最後一個方向就是持續深化高資產業務服務，華銀同步申辦高資產財富管理業務，投入資源於系統、人力及服務，研發引進切合需求商品，以滿足客戶全方位的財富管理需求為目標，兼顧超高齡社會與中小企業傳承延續、接班趨勢。

此外，華銀也積極強化高齡投保權益及精進數位友善，以落實公平待客。因應金融科技趨勢，華銀領先同業數位轉型，推出多元創新工具，例如刷臉遠距投保的導入、提供公股首創用說的AI語音導航功能，讓高齡客戶用說的就能完成交易等。

未來持續強化經營高資產客戶之外，同時針對不同世代的客群，精進數位工具的友善及便利性，更全面地為客戶全人生做好規劃。