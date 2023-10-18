宏泰人壽 推出超滿意定期保險

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為落實公平待客，讓更多人能夠以實惠的保費獲得保險保障，宏泰人壽10月13日推出「宏泰人壽超滿意定期保險（NPF）」，職業類別1類至6類皆可投保，除意外險的基本給付項目外，滿期而保單有效的情況下，即可返還應繳保險費總和的固定比率的金額。

宏泰人壽直營業務部張秀娟副總經理表示，在各類保險中，意外險是最基本、最不可或缺的項目。台灣年輕族群偏好騎乘機車通勤往返，對於意外險的需求相對更為迫切；中壯年族群是家庭經濟主要來源，透過意外險可再強化保險配置；高齡長輩身體功能逐漸退化，發生跌倒意外的機率提升，傷害也更為嚴重，因此格外需要意外險的保障。然而僅有意外險是不夠的，為了讓保障範圍更為擴大，包含意外險的組合型保險商品可視為投保的另類選擇。

「宏泰人壽超滿意定期保險」是以意外險為主軸的組合型保險商品，除了加強意外保障並增加還本功能。在意外險部分，若因外來、突發、非疾病以及搭乘大眾交通工具所引起的「意外傷害事故」發生，致使身體傷害、失能或死亡時就能申請理賠給付。

意外醫療則有骨折未住院理賠，及因意外受傷情況嚴重，經醫生判斷須入住加護病房或燒燙傷病房時，額外再給付住院保險金。另保單具備「有事賠錢、無事還錢」的滿期金還本功能，若是滿期而保單仍有效，於投保時50歲以下的保戶可返還應繳保險費總和的60％，51歲以上則返還應繳保險費總和的40％。

一般而言，意外險承保與否受限於被保險人的工作職業類別，須視各家保險公司所設計的保單內容而定，宏泰人壽為落實公平待客，讓更多人能夠獲得保險保障，「超滿意定期保險」設定為職業類別1類至6類者皆可投保，所需繳納的保費相對實惠。張秀娟提醒，投保前必須清楚了解保單給付項目、在何種情況下才能獲得理賠等細節，事前多一分用心檢視條款、釐清疑義，方能確保自身保險真正買得到位，避免未來爭議發生。