陸資瘋搶折疊機 軸承廠預熱

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年折疊手機市占率排行

由華為分割而出的品牌榮耀日前推出旗下第三款折疊機，名為Magic Vs2的新機重量僅229公克，刷新橫向大尺寸內折手機的重量紀錄，雖然折疊軸承指向自研，但是陸資品牌大廠競相插旗折疊機，有助於擴大折疊手機的陣營，進一步拱大折疊軸承廠的市場胃納量。

據供應鏈表示，榮耀原為華為旗下的網路品牌，主要用於與小米競爭的市場定位，然華為遭美國管制之後，榮耀2021年從華為分割而出，現有的管理階層多數來自華為。

與華為分道揚鑣的榮耀，品牌定位脫離低階檔次，在中國以外的市場陸續傳出銷售捷報，今年根據供應鏈傳出的數字，全年總出貨量上看5,000萬支，超越華為的4,000萬支，折疊機出貨目標300萬支，占其整體手機比重6％，在折疊機戰場上，榮耀也積極爭取話語權。

榮耀於12日推出新款折疊機，名為Magic Vs2的新機是榮耀繼Magic V2、V Purse之後的第三款折疊機，官網售價6,999元人民幣起跳，17日正式開賣，由於採用自研的魯班鈦金絞鍊、航太等級的稀土鎂合金材料，重量僅229公克，再一次刷新橫向大尺寸內折手機的重量紀錄，此外，輕薄也是其特色，折疊狀態下厚度僅10.7mm，攤開約5.1mm，比蘋果的電池還輕薄。

據陸媒報導，為了實現輕盈，Magic Vs2採用榮耀自研的魯班鈦合金絞鍊，將絞鍊軸蓋與絞鍊主體一體化製造，不僅從整體架構上節省空間，也更耐用。

由於富世達的股價在興櫃躍居三哥，帶起折疊手機的討論度，雖然折疊手機目前只被定位在利基市場。

不過陸資品牌廠為提振買氣，競相插旗折疊機，創新的應用百花齊放，無論品牌廠的折疊軸承釋單給台廠或是陸廠，隨著折疊手機的價格區間帶逐步往下移動，將先做大折疊手機的市場大餅，有利於擴大折疊軸承廠的市場胃納量。

而在陸資品牌以外，三星為折疊手機霸主，年出貨量約1,200萬支，目前折疊軸承訂單由韓廠KH Vatec、S connect分食，三星向來將零組件採購商機保留給韓廠，然而據悉，三星曾來台要求三家台廠送樣、詢價，釋單最終因價格不美麗而鎩羽，不過業界認為，三星身為折疊機的領頭羊，持續衝鋒折疊機仍是市場放量關鍵。