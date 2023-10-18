全球電視出貨 恐創十年低點

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全球電視市場出貨量衰退，群智咨詢（Sigmaintell）預估，2023年全球電視市場出貨規模下滑至2.15億台、年減2.5％，創近十年歷史低點。隨著經濟溫和復甦，再加上大型運動賽事帶動，預期2024年電視出貨量和出貨面積，將雙雙恢復成長。

群智咨詢指出，全球高通膨影響消費力，2023年上半年全球電視產品需求低階化趨勢明顯，OLED／Mini LED背光電視出貨不如預期，為品牌經營帶來壓力。此外，面板價上漲讓電視品牌陷入虧損，使下半年策略轉保守。

從幾個主要品牌的策略來看，三星電子產品方向轉向多元化，預計將會推進多條路線並行的策略，LCD高階電視維持Mini LED背光方向，逐步增加OLED產品陣容。估三星今年4K-Mini LED背光電視的出貨量為180萬台，在其液晶電視的比重提升到5％。

主打OLED電視的LG電子受全球消費走弱、歐洲市場需求萎縮的影響大，OLED電視需求衰退，群智咨詢預期2024年LG電子OLED電視出貨規模有望恢復至300萬台以上的規模，維持全球第一。

索尼同樣受到消費力不振的影響，高階產品線展開調整，OLED電視不再出新品，高階產品線將轉向Mini LED背光。海信在大陸和海外市場分別以海信和東芝品牌銷售，再加上靈活的產品和價格策略，今年仍有成長。TCL聚焦在Mini LED背光和大尺寸產品線，估計全球2023年65吋以上超大尺寸電視出貨規模將超過300萬台，內部占比提升到13％，其中85吋電視出貨規模位居全球前三。

展望2024年，全球經濟將呈現溫和復甦的態勢，加上奧運、歐洲盃等大型運通賽事的拉動，預計2024年全球電視市場需求有望恢復成長，尤其是大尺寸及高階產品需求也將好轉。群智咨詢研究數據顯示，2024年全球電視整機出貨數量為2.17億台，相比今年約略增長1.1％，出貨面積則有望增長3.1％。OLED電視及Mini LED背光電視出貨也都有望走出谷底，出貨相比今年都將有所增長。