OCP峰會登場 系微 攜手Arm及NVIDIA開講

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系微擁有BIOS最先進韌體運算技術，及提供開源架構系統管理軟體的領導品牌，17日宣布將攜手Arm和NVIDIA參與本周在美國加州聖荷西市舉辦的2023開放運算計畫全球高峰會（OCP）並發表共同演說，演說將介紹設計符合Arm SystemReady標準規範與NVIDIA Grace開放式生態系統的伺服器架構。

系微首席技術長Tim Lewis將於當地時間2023年10月19日下午與Arm傑出工程師Samer El-Haj Mahoud及NVIDIA安全管理架構工程師James Bodner共同發表主題為「設計符合Arm SystemReady標準規範與NVIDIA Grace開放式生態系統的伺服器架構（Designing Standards Compliant Servers with Arm SystemReady and NVIDIA Grace Open Ecosystem）」。

系微表示，此次共同演說內容，主要包含對Arm SystemReady認證計畫的最新進展及Arm對OCP的貢獻，並闡述NVIDIA致力於建立符合SystemReady規範的NVIDIA Grace伺服器開放式生態系統的努力，和系微作為SystemReady夥伴，能為Arm平台提供服務支援與客製化的專業技術，以及基於UEFI和OpenBMC的韌體解決方案，進而協助OEM和ODM客戶加速NVIDIA Grace伺服器設計平台的上市時程。