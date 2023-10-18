群聯 攻PCIe 5.0 AI新商機

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群聯在開放運算計畫（OCP）全球峰會開幕前，宣布推出同時相容PCIe 5.0和CXL 2.0的Redriver PS7102／PS7103和Retimer PS7201／PS7202信號調節IC（signal conditioning IC）產品，搶攻PCIe 5.0的AI資料運算新商機。

一年一度的Open Compute Project（OCP：開放運算計畫）全球峰會於美西時間17日開幕，成立於2011年，目的是為打造開放式資料中心硬體架構，盼吸引更多廠商進行資料中心的開發與設計，提高資料中心效率，降低耗能，並做到資料中心標準化。

有鑑於高速資料運算中心的龐大需求，群聯在2023年OCP全球峰會上，展示完整的PCIe 5.0解決方案，包含了新一代的Retimer PS7201與PS7202、Redriver PS7102與PS7103、以及群聯全系列的企業級SSD儲存方案，展現群聯對PCIe 5.0高速傳輸與AI運算時代的各種資料中心應用與PCIe 5.0生態系統的願景及企圖心。

群聯執行長潘健成表示，群聯能同時提供PCIe 5.0 Redriver、Retimer以及企業級SSD，產品線完整，且能提供各種客製化的系統加值設計服務，與客戶共同打造具有差異化的高附加價值系統產品，擺脫「Me Too」的價格競爭市場。