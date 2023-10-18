智慧能源週今起跑 友達秀BIPV整合服務 成就三贏

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友達在台灣國際智慧能源週，展出光電建築一體化整合建材及創新能源管理服務。此次聯手兩間子公司展出解決方案，包括友達數位提供SPIIDER智慧互聯裝置，另搭配友達宇沛的淨零建築解決方案，利用智能樓宇管理平台的環境數據蒐集，進行智能化輔助分流、分析及碳排放轉換。

友達打造光電建築一體化（BIPV，Building-integrated Photovoltaics）整合服務，從源頭結合建築設計，積極開發SunSteel光電整合型浪板，不同於傳統光電支架的複雜工法，實現快速安裝、避免二次施工，減輕整體光電系統重量，降低建物結構的荷重負擔，進一步達到降低碳足跡的效果，成就屋頂隔熱防漏水、綠電供給與城市美觀三贏。

SunBello美學綠能太陽能模組，運用特殊網點專利技術，將客製化圖樣植入光電建材，不僅降低玻璃圖案化後對模組功率的影響，且保持細膩與鮮豔度，協助台南柳營奇美醫院以藝術結合光電，將八幅世界名畫圖像放大複製、燒結在光電板上，不僅美觀亦可發電。

此外，SunCurva可撓輕量化太陽光電板，則透過導入輕量化模組材料、優化結構設計，讓模組大幅降低70％重量，使太陽能板的未來樣貌，不侷限於蓋在屋頂上的裝置形象，可多元廣泛的使用在不同領域，包括交通載具露營車等，使其兼具儲能、充電及發電的日常生活應用。

友達將支援案場維運的智能清潔機器人效能提升，使其重量減輕40％、助於操作，讓機器人在太陽能板的陣列上自主移動，並搭配SunVeillance智慧雲端監控系統，透過AI即時監控的感測器與數據分析，有效減少人力成本並穩定發電。

友達透過軟硬整合解決方案，投入研發EnLink能源數據收集器，可收集不同場域裝置的能源資訊，包含儲能系統、太陽能系統、電動車充電樁等設備，將資料整合到上層的能源管理系統中，再透過行動裝置APP和KIOSK顯示看板可視化管理，進行遠端監控、能源調度與控制不同電力來源，以達到更即時、合適且高效能的能源管理效益。