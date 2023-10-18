智慧能源週今起跑 天豐新能源 離岸風場進度達標

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天豐新能源（Skyborn Renewables）今年首次參加10月18日至20日舉辦的台灣國際智慧能源週，活動上將首度公開雲林離岸風場2023年風機安裝紀錄影片與最新建置進度。雲林離岸風場建置完成後，80支風機、裝置容量640MW，每年將產生逾26億度電，可滿足60萬家戶一年的用電需求，為台灣最大的離岸風場之一。

天豐新能源董事長顧賢鉉表示，雲林離岸風場是台灣第一座國產化說到做到的離岸風場，也是台灣唯一篤實完成跨海技術轉移、打造台灣離岸風電產業鏈的專業企業。

開幕活動上首度公開雲林離岸風場2023年風機安裝紀錄短片與最新建置進度，影片中揭露團隊如何面對冬季海象不佳、全年僅約4月至9月適合施工、台灣海峽多颱風地震，及雲林近岸沙洲多水淺等嚴峻天然條件下，天豐新能源仍以世界級標準的安全與專業克服困難，締造出台灣首座國產化承諾100％達標的風場，並完成2023年工程目標。

專案團隊2023年至今共完成45座水下基礎安裝作業，超越今年原訂目標44座、12條輸出海纜已全數鋪設完成、年底前將完成第34座風機安裝目標，這些卓越成績代表天豐新能源與雲林風場團隊對台灣實現能源轉型的承諾。

天豐新能源亦將在現場打造風場「VR虛擬實境區」，讓參與者穿上專業配備、身歷其境感受第一線工作人員在遼闊海洋工作的情境，同時利用虛擬實境結合生動活潑的綠能知識，參與民眾能深入了解這座第一個將具抗震耐颱認證的8MW風機矗立於台灣海峽的離岸風場。

在活動展期間也將邀請專案團隊第一線現身說法：分享海上安裝工程、風場運維的幕後故事，及本土人才學習歐洲離岸風電核心知識的心路歷程，深入直擊風電職人工作內容。10月18日至19日下午更與蟹兒創意執行長合作，推出蚵仔啤酒與生物多樣性啤酒限量品嘗，歡迎產業先進與民眾蒞臨K1128攤位、共襄盛舉！（禁止酒駕 未成年請勿飲酒）