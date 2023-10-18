布局東南亞 南僑打造新成長曲線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南僑近年營收獲利

南僑集團會長陳飛龍17日指出，南僑以泰國為核心深耕東南亞市場，目前泰國廠二期新廠預計2024年下半年啟用，除供應米果，麵類產品也要升級，加上新廠自動化，產能將大幅增加。

法人估，泰國成長曲線挹注下，有望南僑合併營收在三年內達到300億元規模；在計畫投資泰國第三期新廠的前提下，南僑不排除會分割泰國南僑就地上市。

南僑集團執行副總裁陳正文分析，疫後大陸烘焙市場百花齊放，但供應商業內相對競爭也大，尤其是冷凍冷藏麵糰市場變化大，烘焙業競爭對手不再只是同業，現在最大競爭對手是大型零售商，在大陸像是盒馬生鮮超市，在台灣也有超市龍頭全聯等，均積極拓展自有烘焙食品，「對供應商來說是挑戰也是機會！」他說，目前大陸烘焙市場，傳統麵包業占40％，大賣場已占20％，其他則是線上電商與便利店。

至於東南亞市場，看好是南僑營運的新藍海，除有泰國當基本市場直接經營，南僑並進一步規劃發展周邊國家貿易，透過經銷代理，將泰國廠產品銷往新加坡、緬甸、馬來西亞、印尼、越南等國，瞄準當地連鎖零售通路、餐飲業，未來隨市場拓展、需求量成長，南僑將規劃投資泰國第三期廠。

陳正文說，泰國南僑除供應冷凍冷藏麵糰等半成品外，南僑在大陸所屬官網，包括杜老爺廚房、天貓官網旗艦店推出食品料理包等產品，與大賣場經營做出區隔，此一模式未來不排除複製到東南亞市場。

至於兩岸市場，陳正文指出，台灣第四季進入傳統旺季，大陸疫後餐飲發展轉向，整體半成品加工供不應求，樂觀2023年兩岸營運將優於2022年。法人估，南僑2023年整體營收可望接近250億元，2024年包括台灣、大陸與東協等三地均有新產線加入，目標三年後合併營收達300億元。

南僑2023年前九月合併營收168.09億元、年增12.34％，第四季是傳統旺季，有機會帶動全年營收衝250億元。陳正文表示，除重慶新廠，上海也在規劃第二條冷凍麵線落在廣州，大陸在解封後餐飲業績大噴發，南僑重慶新廠2024年有望投產，加上泰國二期新廠2024年下半年也將投產，看好2024年整體營運。