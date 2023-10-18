亞洲鋼廠11月盤價冷 Q4保守看

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亞洲主要鋼廠11月盤價

亞洲主要鋼廠11月盤價出爐，大陸、台灣鋼廠開平盤，韓國浦項、越南和發的熱軋均降價，和發甚至傳出二度降價。亞洲鋼廠新盤價不同調，業界人士認為與操作模式不同有關，但多少可感受到各鋼廠對第四季景氣復甦持保守態度，不如7、8月時樂觀。

10月中旬亞洲各鋼廠陸續開出11月盤價，同屬華人圈的大陸三大鋼廠寶鋼、鞍鋼及本鋼，及台灣中鋼，11月均開平盤；但走出華人圈，其餘亞洲鋼廠均採取降價方式因應，韓國浦項鋼廠熱軋在中鋼開盤前每噸為645美元，中鋼開盤後迅速降到每噸616美元，狂砍28美元。

越南和發鋼廠10月初時開出的盤價已比9月每噸降價16美元，近期再傳從每噸572～574美元降到563～570美元，也讓尚未開盤的越南河靜鋼感受到壓力。

台灣中鋼雖11月維持平盤，但值得注意的是並未取消對於大客戶的「平準金」優惠，只要達到一定提貨門檻，每噸價格可再減300元，因此對中鋼長期往來大客戶來說，實際上中鋼11月盤價是降價的。

亞洲鋼廠華人圈與非華人圈出現價格走勢不同調，業界人士分析主要原因有二，首先越南的和發鋼廠屬於二線鋼廠，且該公司以操作靈活聞名，希望能以低價搶單，因此價格偏低並不意外。

韓國浦項鋼廠則是擅於操作價格來擾亂其他鋼廠的盤價，藉此取得有利位置。有業者就指出，浦項的11月熱軋盤價先高後低，一方面就是想誤導中鋼開高價，另外就是創造出「熱軋價高、冷軋價低」的錯覺，吸引客戶購買其冷軋產品。

不過大陸三大鋼廠及台灣中鋼畢竟都是老牌鋼廠，價格決策不容易受到越南或韓國鋼廠影響，此外目前鋼鐵原物料成本仍高，尤其焦煤價格飆升快速，大鋼廠也沒有太多降價空間，維持平盤仍是合理做法。

然而從亞洲各家鋼廠新盤不是維持平盤就是降價的態勢來看，業內人士認為雖然多數鋼廠仍對第四季市場抱持期待，但需求提升速度不如預期，鋼廠態度也不像7、8月時樂觀，反而趨向保守看待。