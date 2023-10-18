信義區百貨周年慶 19日開打

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球百貨密度最高的台北信義計畫區，區內百貨周年慶大戰19日全面開打，包括新光三越四個館、微風信義三個館與遠百信義A13等八家店，周年慶活動合計要拚逾百億元業績，其中新光三越信義新天地四個館號稱最頂規，攜手超過千個專櫃（含近40％的獨家品牌）、百萬組獨家商品出擊，全檔業績目標挑戰63億元新高；微風信義、微風松高與微風南山三館上看30億元；至於，遠百信義A13則挑戰15億元。

新光三越首波周年慶由台北南西店、台中中港店等六店於5日起跑，緊接著19日起第二波周年慶以台北信義新天地四大店領軍，將祭出最頂規周年慶，除導入新品牌、新概念專區，合計共進行六個樓層、超過3,500坪的空間改造，周年慶最具指標的化妝品，匯集37家香氛品牌，首四日提供有超過10萬組優惠「保證最低價」促銷，加上日本展、韓國展首次於周年慶期間接力吸客，預計將吸引超過20萬人次參與。

微風信義區三家店，包括微風信義、微風松高、微風南山亦從19日起啟動周年慶促銷，微風常務董事岡一郎17日指出，微風第一波周年慶有二店已衝出25億元業績，第二波信義區周年慶即將開打，三店目標合計30億元，預期將助拳微風達成全年330億元業績目標。

岡一郎指出，微風本館與微風南京周年慶帶動業績成長約10％，整體精品提價帶動客單價提升是關鍵之一。

接下來信義區周年慶，微風強調，疫後改裝潮迎來50個新品牌，其中有12家為全台獨家、15家信義獨家，餐飲部分，海底撈預計10月底開幕，樂葵鐵板燒首度北上進駐南山，川雅中菜與新竹岩漿等陸續登場，皆有助周年慶業績成長1成。