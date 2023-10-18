倉儲物流市場 聚焦三大熱區

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指尖經濟崛起，倉儲物流躍居為商用不動產市場的大熱門，高力國際調查指出，倉儲物流的交易熱區聚焦在桃園、台中、台南等三大市場，其中以台中每坪月租均價850～950元最高；預期新式倉儲空間將躍居為市場主流，為商用不動產的穩健投資選擇之一。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，在電商普及、疫情及供應鏈重組帶動下，倉儲物流需求明顯增加，零售商、通路商、物流服務商及製造業都在尋找布局機會，穩定的需求、再加上物流中心普遍有租期長、租客穩定的優勢，更吸引投資型法人目光，預期未來新式倉儲物流可望躍居為工業地產市場的主流。

梁儀盈指出，依據Real Capital Analytics（RCA）資料顯示，台灣倉儲物流成交總價、件數與總面積，自2018年以來有顯著成長。

高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲表示，台灣在北中南三處都已有成熟的倉儲聚落，北部是台灣最大消費熱區及生活圈，桃園因有地利之便及產業聚落優勢，為台灣最主要的物流倉儲重鎮，尤以桃園機場周邊及國道一號沿線最受物流業者青睞，每坪月租行情自700～900元不等。

中部是台灣南北運輸中繼站，有產業聚落效應且可快速南來北往連結，區域內供給以冷鏈倉儲為主，租金行情每坪每月850～950元。

南台灣方面，南科園區的快速發展及半導體聚落南移，創造南部產品倉儲需求，帶動龐大的消費潛力，也提供第三方物流業發展空間，目前區域內新式倉儲的租金行情也已成長，每坪月租金來到到650～700元。

洪煥哲表示，目前倉儲物流的物件詢問度仍高，惟市場上釋出供給相當有限，因此也使得2023年前三季的倉儲物流交易量，相對2022年下滑。目前倉儲物流業以國道或快速道路沿線、產業園區周邊為佳。