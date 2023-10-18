板橋勝輝一邸 空降新北豪宅王

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新北市十大豪宅排行出現新面孔，板橋預售案「勝輝一邸」以每坪破百萬元之姿，空降新北豪宅王，也創下新高價紀錄，多年未見交易的「雙子星花園廣場」成交價達每坪87.9萬元。

新北市十大豪宅多數為成屋豪宅社區，預售案除居首的「勝輝一邸」外，另一預售豪宅是位於新莊副都心的「仰悅」，成交總價也破1億元，單價每坪72.5萬，推升新莊區的價格天花板。

大家房屋企研究室總監郎美囡分析，近年新北預售市場以標準住宅產品為主流，少見大坪數產品推案，除因政府打房影響購屋信心外，也是建商因應政府政策及貼合買方市場，在坪數與總價帶做出調整，由於政府課豪宅稅及央行限制貸款成數都以成交總價做為門檻，不少高單價的住宅物件總價都壓在6,000萬元以內，另一方面因為家庭結構改變，家戶人口少，減少超大坪數需求，坪數有縮小的趨勢，同步降低總價帶。

2023年新北十大豪宅中，板橋區最多共有六個社區，新店區、永和區、中和區及新莊區都只有一個社區擠進前十名，分別為新店區的「合環御寶」、永和區的「吉美一品花園」、中和區的「遠雄左岸Park One」、新莊區的「仰悅」。

值得一提的是，中和及新莊的豪宅創下7字頭的高價位，郎美囡指出，遠雄中和左岸系列從十年前的預售期單價即有5字頭，歷經房地合一上路後的價格修正，建案銷售仍維持在每坪50萬上下，這波房市多頭將「遠雄左岸Park One」拉上7字頭；而新莊副都心及頭前重劃區在自住人口逐漸增加及市場資金潮拉動下，新案價格攀升，讓新北市指標豪宅板塊出現變動。