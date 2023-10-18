風睿能源 引領離岸風電新潮流

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於去年拔得頭籌獲得「永續獎」白金獎的亞洲離岸風電標竿開發商風睿能源（SRE），今年以「SRE新風潮」為主題，於「2023台灣國際智慧能源週」，再度以永續概念，展示深耕台灣多年的離岸風電建置實績，及積極布局亞太地區、擴張國際版圖的企圖心。延續永續減碳的方向，更進階呈現出兼顧輕量環保與流線簡潔的「綠能美學2.0」展場，以「永續∞無限」的設計再度樹立綠色展場新標竿。

無論是2021年即已組建的「離岸風電台灣隊」、以頻受肯定的離岸風電主題繪本《全員出動！捕捉風獸因因呼》為基礎持續推進的「離岸風電新能源教育3.0」、或是連續三年打造融合永續DNA的能源週展攤，風睿能源年年引領綠能產業風潮，無論在專業開發、品牌傳播及企業CSR領域，每每都成為開創者的角色；加上適逢去年底正式更名，風睿能源回首過去展望未來，特別以「SRE新風潮」作為主題，宣示積極布局亞太航向全球的決心，持續作為忠實的風之追隨者，繼續引領亞太地區離岸風電新潮流。

今年風睿能源以潔淨風能永續循環特性為靈感，建構無限符號「∞」造型的展場，象徵再生能源為世界能源轉型創造的無限可能。整體設計以流線型場域空間，搭配LED螢幕將科技融合自然實景與風浪音效，為觀展者帶來如臨風場的沉浸式體驗，同時也將一次性耗材減到最低，落實品牌永續精神。

「2023台灣國際智慧能源週 Energy Taiwan」即日起至10月20日展出，歡迎前往K0725風睿能源「SRE新風潮」展位，見證最了解在地的國際開發商，如何持續「吹台灣的風，迎世界的浪」，以深耕台灣的離岸風電堅實經驗輸出亞洲，在世界掀起離岸風電新風潮。