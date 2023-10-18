強笙蜂巢狀透水混凝土 建築、建材界肯定

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專業防水工程公司－強笙工程公司，創新研發「蜂巢狀透水混凝土」，適用於國內各大公共工程如公園廣場、景觀步道、中庭、游泳池周邊、以及各大廠房與住家等戶外鋪面，已獲綠建材證書，備受國內建築界、建材界的肯定。

強笙公司董事長楊敏政表示，有鑑於不透氣的路面很難與空氣進行熱量、水分的交換，缺乏對都市地表溫度、濕度的調節能力，產生熱島現象，該公司推出「蜂巢狀透水混凝土」，其透水比例可達10％以上，吸水、保水性佳、能有效調節城市氣候，降低地表溫度，改善地面植物的生長條件，調整生態平衡。

經濟的發展帶動都市建設，使得現代化的都市地表已逐漸被建築物和不透水的混凝土路面覆蓋，平整的道路雖帶給人們生活上極大的方便，但傳統路面卻也帶給都市生態環境諸多負面的影響，產生熱島效應，也因為不透水的道路表面容易積水，降低道路舒適性和安全性。

強笙工程研發的「蜂巢狀透水混凝土」，是由骨料、特殊水泥和膠結劑拌製而成的一種多孔輕質混凝土，不含細骨料，由粗骨料表面包覆一薄層高強度水泥漿料相互粘結而形成孔穴均勻分布的蜂窩狀結構，具有透氣、透水和重量輕的特點，減少環境負荷。

楊敏政強調，這項產品有高達7～8種設計手法，能改善地面植物生長條件，調整生態平衡，維護容易，空隙不會破損，不易堵塞，也可根據需要設計相關的圖案，與環境相結合，並將保水工程帶入環保、綠能、永續經營的新境界。強笙工程網址：http://www.js888.com.tw。