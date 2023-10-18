永續報導獎、感動久久短片徵選 世新學子 勇奪12座獎項

世新大學捷報頻傳，新聞傳播學院師生持續為校爭光！甫落幕的第七屆全球華文永續報導獎與第14屆「感動久久」全國校園短片徵選頒獎典禮，世新新聞系與世新廣電系的學生作品，自全國大專院校參賽者中脫穎而出，分別在兩場活動上抱走九座及三座獎項，成果極為豐碩。而得獎學生致詞時紛紛感謝系上老師的悉心指導，讓業界人士異口同聲誇讚，世新大學在新聞教育的成功。

連續七年參與全球華文永續報導獎的世新大學校長陳清河，致詞時特別分享，「入圍就是肯定、得獎便是榮耀」，他在教學現場與實務界都離不開媒體工作，肯定新聞工作者只要做到「善待社會」就是做對了，期待有更多有此志向的學生投入新聞工作，聯合業界一起投入製作愛護地球、愛護環境的報導，把善待社會的初衷發揚光大。

在歷屆全球華文永續報導獎中，一直是常勝軍的世新大學，今年獲獎數再創新高，共計獲得九獎！新聞學系學生在學生組影片類大放異彩，其中短影片類不僅15組入圍名額占據了12組，最終更由王奕然、馬泓鋒的《竹東披薩屋飄香 撫慰馨生人走出新生命》作品榮獲首獎，其他學生作品則抱回三座優等、一座人氣獎。而長影片類，由蔡沛芸製作的《龜途無期－臺灣原生種斑龜悲歌》作品，搶下優等及人氣獎。廣播電視電影學系學生則在學生組音頻類展現過人實力，首獎頒給了陳佳苑製作的《融合教育－視障大學生的烏托邦？》作品，社會價值獎則由林閔晴、洪恩琪的《抒寫，輸血》奪下，兩組學生也不約而同感謝指導老師李蝶菲，在過去一年的指導與幫助。