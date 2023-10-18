萊卡推新生物基纖維創造時尚永續

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萊卡公司與農業發酵專家嘉吉公司和德國化工公司HELM的合資企業Qore攜手合作，充分發揮馬齒玉米的作用。Qore公司研發出了QIRA，作為實現生物基LYCRA纖維全球首次大規模商業化生產的關鍵成份。

為採用QIRA原料生產出可再生的LYCRA纖維，萊卡公司將以每年可再生的大田玉米代替主要石基成份之一（1,4-丁二醇或BDO），生產同等產品。

Qore公司執行長Jon Veldhouse表示：「農業是QIRA的支柱，更永續地取代從有限資源中提取的傳統BDO。生產QIRA的工廠位於愛荷華州中部，目前正在建造中，將與原材料供應商嘉吉公司緊密合作，並因此獲益。」

嘉吉公司致力於不斷提升大田玉米生產的可持續性，包括採用更多的再生農業實踐。」作為萊卡公司永續發展計畫的一部分，QIRA成份將占LYCRA纖維含量的70％。以愛荷華州種植的玉米作為原料，Qore公司、萊卡公司和整個產銷鏈都能受益於免灌溉、每年可再生的原料。

此外，Qore公司的生產設施將主要依靠風力來發電。與使用傳統原料生產的彈性纖維相比，使用QIRA生產的LYCRA纖維可減少高達44％的二氧化碳排放量。

萊卡公司代理執行長Dean Williams表示：「作為地球議程框架和永續發展目標的一部分，萊卡公司致力於提供助力服裝和個人護理客戶減少碳足跡的產品，與Qore公司攜手，是開發商業規模的生物基LYCRA纖維的理想合作夥伴。」

QIRA計畫於2024年底在嘉吉生物技術園區的Qore工廠和愛荷華州埃迪維爾的玉米精煉廠開始生產，採用QIRA生產的LYCRA纖維將於2025年上市。