泰鋒染化 展出降低空污排放技術

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超過40年以上染料及化學品經驗的泰鋒染化公司，以「染整解決團隊領頭羊」之姿，持續研發環保、高效、節能領域。2023 TITAS將展出持續開發多種的Dtype（染深性及高牢度）染料，可降低染布的殘液及水的使用量，進而降低廢水的濃度與水量達到節能減碳。

此外，針對台灣的空污排放之改善與降低問題，近年來泰鋒染化研發成果豐碩，其中NOx已獲中華民國專利、以及歐盟、日本、美國、大陸等多國專利申請中。總經理邱灯松分享泰鋒染化發展節能減碳（含水處理、空氣污染及保護生態環境）成果、契機及全球視野，開拓降低空污排放新紀元，將成為TITAS的亮點。

邱灯松表示，2026年歐盟碳稅正式上路，台灣紡織產業以出口為導向，如何跟上全球趨勢、落續永續概念，善盡地球公民的責任，成為淨零碳排新顯學。環保署三年前針對空污加嚴要求NOx為100ppm、SO2為50ppm，懸浮微粒為30ppm，該公司原本使用中油重油，NOx為170ppm，顯然必須改善，政府希望業者改用天然氣，但天然氣成本高又必須注意易爆的公安問題，故尋找出NOx 70～80ppm的植物油（棕櫚油）替代中油重油。

泰鋒染化公司基於安全第一，選擇使用植物油（棕櫚油），並對其排放之空污如 PM2.5、SO2、NOx之濃度降低符合政府規範，進行多年研發有顯著的成效，包括：已能將NOx降低至25ppm（政府規範100ppm），SOx降低至1ppm（政府規範50ppm），懸浮顆粒降至12ppm（政府規範30ppm）。此外，備受關心的減碳（CO2）議題，該公司研發利用水生植物來固碳（進行光合作用將CO2轉為葡萄糖及O2）。

邱灯松表示，他花了五年時間，成功研發出可以解決NOx、懸浮顆粒等問題。他願意無私的教導國內業界用泰鋒的技術專利，花費成本不高，卻可以解決空污排放問題。目前國內許多紡織大廠為了降低空污排放，砸下巨資甚至高達億元以上購買設備；但若能使用「植物油」花費並不多，卻可以全部解決空污排放問題，不但節省成本、節能省碳，更是產業落實淨零減碳，達到永續經營不可或缺的關鍵技術。