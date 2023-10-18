宏潤銀杏果黃金蟲草產品 業界熱議

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台南宏潤生物科技公司研發的「銀杏果黃金蟲草子實體萃取液」，經國防醫學院推動建置的新興傳染病研究核心設施平台實驗證實，對抗新型新冠病毒SARS-CoV-2病毒（Omicron株）抑制率高達99.4％，10月4日宏潤生技董事長陳衫潤率研發團隊，接受國防醫學院預防醫學研究所所長吳佳駿親頒測試報告，消息傳開，在醫藥界成了熱門話題。

新冠疫情時代帶來全球性社會和經濟負面衝擊，被視為人類自第二次世界大戰以來面臨的最嚴峻危機，全球經濟陷入大蕭條，所幸病毒在不斷變異過程中日趨溫和，疫苗和治療方式與時俱進，現今已達到一個穩定階段。

即使如此，易感對象包括免疫抑制患者感染新冠後，出現重症甚至死亡的威脅依然存在，長新冠也是「與病毒共存」的挑戰之一，它對心臟、肺和心理健康的長期影響比其他呼吸系統疾病更為嚴重，因此，仍須採取相應的監測和預防措施。

宏潤生技是國內專研蟲草活性多醣體及微生物發酵的科技公司，以銀杏果作基質，擷取固態培養蟲草子實體，近年研發成果豐碩，開發出銀杏果黃金蟲草等多項相關保健產品，其中「銀杏果北蟲草子實體萃取液」具有抗新冠病毒抑制率效果，可有效抑制新型新冠病毒SARS-CoV-2病毒（Omicron株）產生，效果顯著，勢必能為台灣後疫情時代貢獻心力。

陳衫潤闡述該公司於2015年在台南科學園區歷經多年研究，博士團隊終於研發出全世界唯一用銀杏果培養子實體「蟲草」，經實驗證實，其「蟲草素」富含營養，具有高度的食用、藥用和保健價值，對人類健康有神奇的功效。「銀杏果黃金蟲草」的蟲草素是野生蟲草的數倍，品質更穩定，2020年3月已順利取得智慧財產權發明專利。

宏潤生技研發團隊接受吳佳駿頒授測試報告後，隨後核心平台計畫主持人高治華博士等人與宏潤團隊雙方進行產學合作交流討論。由於後疫情持續延燒，雙方決定再針對「銀杏果黃金蟲草對抗新冠病毒」的功效，進一步合作，宏潤負責生產研發，國防預醫所負責臨床動物實驗及數據報告。