前往主要內容
工商時報LOGO

攜手藥廠 台灣癌症基金會挺乳癌病友

  • 工商時報 李翊榛
●美商默沙東同仁以實際行動支持台灣癌症基金會所舉辦的愛波舞后，為乳癌姐妹們傳遞愛與勇氣。圖／業者提供
●美商默沙東同仁以實際行動支持台灣癌症基金會所舉辦的愛波舞后，為乳癌姐妹們傳遞愛與勇氣。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在台灣，女性十大癌症當中發生率最高的癌別是「乳癌」，10月正值國際乳癌防治月，各界名人紛紛身著粉色或在胸前別上粉色緞帶，期望以一己之力號召社會大眾一同傳遞粉紅正能量，美商默沙東（MSD）基於「以病人為優先」之精神，同時提倡DE&I（Diversity, Equity & Inclusion）多元共融的理念，於10月14日帶領公司同仁參與由台灣癌症基金會主辦的愛波舞后活動。

台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長表示，今年度的活動，因為默沙東夥伴的支持，現場多了許多得力助手，藉由在活動進行中擔任工作人員、與乳癌姊妹們交流，了解到乳癌病友們即使罹癌，仍勇敢面對、充滿活力。

默沙東同仁們更在活動中展現出友善、包容的優良特質，透過身體力行的行動協助活動的順利進行，也因為參與了愛波舞后的活動，了解到憑一己之力也可帶來一股溫暖的力量，而這股力量是有助於更多人看見乳癌病友經由治療後所面臨的心境，為守護乳癌癌友們盡一份心力。

默沙東此次參與由台灣癌症基金會舉辦的愛波舞后活動，持續從各方面落實默沙東對社會的關懷，展現出默沙東「以病人為優先」之核心理念，更希望透過愛波舞后讓大眾可以一同加入防癌、抗癌及關懷癌友的行列，一起為台灣人民的健康與福祉而努力。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  2. 24萬股東刷存摺！00919配息入帳囉 達人「每月加薪5千元」密技大公開

  3. 法說前夕 突傳台積電砍資本支出「外資開出驚天目標價」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。