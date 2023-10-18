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威剛 前三季每股賺4.05元

9月每股稅前盈餘1.04元，記憶體價格、銷量看俏，Q4營運樂觀

威剛自結9月每股稅前盈餘1.04元，記憶體價格及銷售量都看俏，預期第四季營運樂觀以待。圖／威剛提供
威剛自結9月每股稅前盈餘1.04元，記憶體價格及銷售量都看俏，預期第四季營運樂觀以待。圖／威剛提供

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威剛近四季營運
威剛近四季營運

受惠DRAM和NAND現貨價及合約價同步走揚，威剛（3260）自結財報繳出亮眼成績單。該公司以加權流通在外平均股本計算，自結9月每股稅前盈餘1.04元，第三季每股獲利2.3元，累計前三季每股稅前盈餘達4.05元。威剛表示，記憶體價格及銷售量都看俏，預期第四季營運樂觀以待。

記憶體春雁將至，威剛董事長陳立白日前指出，記憶體市況即將翻轉，公司第二季庫存金額達114億元，手上滿握低價庫存，DRAM及NAND低價庫存等比同量拉升，未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升，逐月攀高。法人指出，威剛庫存水位普遍高於同業，10～11月營收可望逐月成長，12月則需進一步視需求量而定。

威剛9月營業淨利2.65億元、稅前盈餘2.76億元，採加權平均流通在外股本26.57億元計算，單月每股稅前盈餘1.04元。

累計前三季營業淨利7.02億元，稅前盈餘10.65億元，採加權流通在外平均股本26.3億元計算，前三季每股稅前盈餘4.05元。法人指出，初估威剛第三季每股稅前盈餘達2.3元，創下2022年第二季以來新高。

威剛10月以來法人持續回補，三大法人加碼1.99萬張，其中，外資大舉加碼1.04萬張，成股價強力推手，17日股價以100元作收，創下2021年8月11日以來新高價位。

威剛為全球第二大SSD模組廠，並以自有品牌Adata在全球販售記憶體模組及快閃記憶體。根據Trendforce預測，第四季起DRAM與NAND Flash均價開始全面上漲，以DRAM看，第四季合約價季漲幅約3％～8％。NAND Flash第四季合約價漲幅約8～13％。

業者預測，現貨價將呈逐月或逐周調漲，預期價格向上態勢仍可望延續至明年第一季。目前記憶體市場DDR4庫存較多，原廠減產集中在DDR4產線，預期2024年第一季末，DDR5出貨量會超出DDR4，出現黃金交叉。

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