搶攻AI商機 台達電推AALC液冷散熱

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電源暨散熱大廠台達電（2308）疫情之後首度參加大型展會CEATEC，開展首日，台達電發表全新的品牌價值主張之外，因應資料中心的AI運算需求展出的AALC液冷散熱解決方案吸睛，散熱能力比氣冷方案提升2.5倍，CEATEC於17日開展，展期為四天。

台達電表示，此為疫情後首度在日本參加指標性綜合型展會，包括因應資料中心的AI運算需求，展出的AALC（Air-Assisted Liquid Cooling）液冷散熱解決方案，散熱能力比氣冷方案提高2.5倍，同時也有智能的雲端監控服務VORTEX，以及橫跨二輪與四輪的低碳交通解決方案。

此外，台達在CEATEC 2023也展出綠色資料中心、電動車及充電基礎設施和樓宇自動化等解決方案，呼應日本「Society 5.0」政策，期望透過如人工智慧、物聯網、機器人等尖端科技，以科技解決社會問題。台達電在展會上亦揭露新的品牌價值主張，包括Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創。

台達東北亞區總經理華健豪表示，台達發展出智慧物聯、節能永續的解決方案，現已為廣島的客戶打造完整的再生能源服務，一同邁向RE100目標共創價值。另外，此次也展出結合AI科技的雲端影像監控服務，目前已應用於台達在千葉縣南船橋的新倉庫。

台達品牌長郭珊珊則表示，這是台達第一次以整合性展示參與日本最大的科技盛會CEATEC，台達電已逐步從工業品牌延伸涵蓋至商業品牌，更貼近使用者需求。

台達永續長周志宏指出，台達長期關注全球氣候變遷及減碳趨勢，自導入科學減碳目標（SBT）起，2021年碳密集度較2014年下降 71％，提前四年達成並超越原訂2025年的減碳目標，進一步承諾2030年前達到RE100與碳中和，並訂定2050年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標，2022年台達碳排放下降13.5％，再生電力使用比率達到63％。