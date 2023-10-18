經部補助動力設備 產業節能添助力

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馬達與馬達驅動的空壓機、泵浦、通風機、冰水機等設備在工廠用電比例高，由於節電效益明顯，以111年節能標竿企業的工廠為例就有一半推動了上述設備相關的改善，同年馬達健檢團隊針對環球晶圓公司的空壓系統改善案，更將原本系統的年度用電130.6萬度直接減少了25.2萬度。

經濟部為鼓勵節能改善投資、縮短回收年限，亦推出「動力與公用設備補助」，配合歐美最新趨勢將IE4感應馬達也列入今年度最新的補助範圍，目前補助產品共計有微油式空壓機、水泵、通風機和IE4感應馬達。空壓機主要為7～14 kgf/c㎡的固定轉速迴轉式（5～270HP）、可變轉速迴轉式（10～270HP）與活塞式（5～30HP），水泵主要為1～270HP的單吸單段迴轉動力水泵與多段迴轉動力水泵，通風機則為1～270HP固定轉速之軸流式風機或離心式風機，IE4馬達為1～270HP低壓三相鼠籠型感應電動機。

補助隨到隨審！根據設備類別和額定功率的不同，每千瓦可獲得700～5,000元補助，中小企業更有額外加碼20％優惠，每家公司補助上限為500萬元，年營業額超過1億元的公司，上限則提升至1,500萬元。

製造商或進口商均已完成產品登錄程序，申請補助採取線上填報，補助專屬網站為https://www.mdss.org.tw，填寫完後再依網站提示將申請文件列印出來，檢附文件依指示黏貼或檢附，以掛號方式郵寄，寄到竹東工研院郵局008號信箱，如果在申請過程中遇到任何問題，可在辦公時間內撥打補助專案辦公室專線：（03）5820300。

要注意的是補助申請無次數或購買數量限制，唯須注意不得重複申請政府補助，審查原則上採書審優先，因此資料應清楚，否則需補件或安排至現場進行稽核。

另外強調如果在審核過程中需補充文件，請在指定期限內完成補件，如果收到補件訊息或對補件方式有疑問，可使用前述補助專屬網站右上角的「進度查詢」或撥打補助專線詢問客服人員，本年度補助送件截止日為113年1月15日，預算用罄時得提前終止，能源署期盼這個補助計畫能協助業界節能減碳外亦能兼顧節約成本。（經濟部能源署廣告）