外資出走 逆勢加碼股成亮點

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今年外資逆勢買不停股

美債殖利率飆升、美元強勢及以巴戰爭等衝擊，外資今年對台股買超歸零後轉為賣超187億元，但逆勢加碼買不停個股有台積電（2330）、華碩（2357）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、國巨（2327）等，將是2024年投資亮點。

外資2020年到2022年對台股賣超金額，分別是5,394億元、4,540億元及1.23兆元，外資今年以來對台股已轉為賣超，統計至10月17日為止累計賣超187億元，買超金額歸零，若第四季新台幣仍持續弱勢，外資對台股將是連續第四年站在賣方。

不過台新投顧副總經理黃文清認為，鑑於2024年美國聯準會有望降息，強勢美元趨勢將會翻轉，外資資金有望回流台股，投資人可留意外資布局的個股。

統計今年來外資累計買超股有台積電、華碩、欣興、日月光投控、國巨、世芯-KY、聯詠、微星、聯電、京元電子、群聯、健策、國泰金、華航、仁寶、嘉澤、宏碁等。

外資偏愛的個股，以今年營運落底且2024年產業景氣回溫的大型權值股為主，其中被動元件龍頭大廠國巨第四季將新增併購施耐德感測器事業部營收貢獻，營運成長，同時法人認為日本MLCC出口產值的年增率趨勢觀察，MLCC產業出現落底跡象，估計國巨今年、2024年每股稅後純益（EPS）將分別達37.57元及49.08元，2024年在PC恢復成長以及車用/工控等高階應用成長帶動，2024年營收將超越2021年再度刷新歷史新高。

外資持股比率達61.67％的世芯是今年台股的大黑馬股，法人認為2024年世芯的營運續航力強勁，來自於AI、HPC晶片委託設計與先進製程貢獻持續攀升，車用ADAS、HPC成為未來成長動能，帶動業績持續成長。外資壓寶的理由為AI長線爆發力。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，今年台股即將進入尾聲，國內外法人機構已開始對2024年投資布局進行規劃、預測方向，第四季就會開始調整持股部位，汰弱留強，迎接2024年新的一年，特別留意外資第四季加碼的大型權值股。