9月定期定額 00878突破20萬戶

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投資人就是愛台股高股息ETF，臺灣證券交易所最新統計資料顯示，9月定期定額投資ETF，除了元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）穩居前三高之外，00878也首度突破20萬戶。

另復華台灣科技優息（00929）及群益台灣精選高息（00919），排名也晉升至第七名及第九名，9月交易戶數各暴增11,287戶及8,719戶。

證交所16日才公布9月定期定額衝上91.2億元的歷史新高紀錄，較8月90.07億元後再增加1.13億元，不過，從證交所最新公布定期定額投資個股及ETF各前20高名單，則出現大洗牌。

在ETF方面，前20高中，除了元大台灣50穩居龍頭，來到21.35萬戶之外，共有7檔為高股息相關，更有國泰永續高股息緊追元大台灣50，也首度突處20萬戶，元大高股息、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息及群益台灣精選高息，都在前十名之列。

至於個股方面，20高中名單不變，金融股占11檔、超過半數，但交易戶數普遍下降，只有7檔交易戶數增加，並以台新金、中信金及第一金，各增加1,152戶、620戶、545戶最多，兆豐金及元大金都各增加200多～300戶之間，台積電減少693戶，其他電子權值股也多下降。