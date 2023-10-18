內資不護了 12檔遭投信大砍

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12檔投信反手砍出股

擋不住AI族群集體跳水，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台光環不再，台股17日開高走低，三大法人聯手出貨74.47億元，不僅外資連三賣，投信也「挺不下去」反手調節近5億元，多檔高息ETF年底將調整成份股，投信換股意圖明確，緯創（3231）、光寶科（2301）、健鼎（3044）等多檔慘遭「棄養」，單日狂砍逾2億元。

台股17日表現虎頭蛇尾，季線得而復失，日K苦吞連三黑，三大法人同步調節74.47億元，連一路相挺的投信也「翻臉」，連48買正式畫下句點後護航激情不再，17日再砍4.93億元，10月來累計買超金額跌落160億元之下。

以17日賣超金額前五大觀察，AI領頭羊緯創、光寶科齊遭投信狙擊，分別提款4.67億、3.61億元為最多，拖累其股價同步失守半年線，並砍出健鼎、聯發科、金像電、雙鴻逾2億元，金像電、雙鴻跌破月線，賣超前10大就有7檔為AI股，若放大至10月來看，欣興、廣達、奇鋐、健鼎、光寶科、技嘉、金像電、雙鴻皆位居投信賣超榜前十名。

台新投顧副總經理黃文清認為，ETF成份股調整最終決定未定，投資人現階段無須過度揣測，但3～7月間AI股經歷一波大漲後，確實面臨籌碼紊亂、法人調節等壓力，市場也開始檢視其獲利狀況，惟AI長線趨勢仍佳，受惠程度高之廠商年底依舊有望搭上「作夢列車」。

另台股8月來「漲多股回檔、低基期補漲」，投信資金也轉向跌深大型權值股及高價股，17日加碼台積電、智原、力旺、聯電、創意、精測、信驊上億元，其中聯電連三日蟬聯投信買超張數之冠，且土洋本月協力狂掃11.67萬張，推升股價連七漲收復所有均線，法人預期年底前類股仍將維持輪動。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則指出，黃仁勳來台僅對國內散戶信心面有所加持，對外資操作影響有限，故本周重頭戲仍是台積電法說，其先前七月曾提到AI需求強勁無法抵銷終端需求逆風，市場期待19日能否釋出不同觀點，期待半導體龍頭發聲，可望為AI族群後市營運動能添柴火。