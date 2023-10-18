區間震盪、個股輪動 逢回選股操作

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盤勢分析：美國科技指數和台積電（2330）ADR向季線反彈，帶動台股上漲，在台積電、聯發科和IP高價股領軍下，大盤上周突破季線和17,463高點及16,920高點連結下降線壓力，周K線收小紅，日RSI及9日KD值上升至50以上，短彈力道轉強，9周KD值低檔轉折交叉向上，中期走勢漸轉強，不過因為指數彈近萬七關卡，加上季線走低，出現短線震盪走勢。

由於美10年期公債殖利率上升創16年來高點影響，美股四大指數拉回跌落半年線，道瓊指數還跌落年線，9周KD值交叉向下，進入中期修正走勢，但隨著10年公債殖利率上升，多位聯準會理事表示不需再升息，激勵那斯達克指數和費半指數向走低的季線反彈，不過以巴爆發軍事衝突，國際油價上漲，通膨隱憂上升，美股再度拉回整理下，台股本周順勢回測季線和下降線。

以色列和哈瑪斯爆發戰火，地緣政治緊張升高，是否影響國際油價及通膨為股市較大變數，如衝擊擴大（伊朗參戰），國際油價大漲和通膨拉高，將不利股市表現，如在國際多方斡旋下，戰火侷限在以巴或緩和，那影響是短暫的，美股等國際股市將依原有步調，在中期調整後，年底有機會轉強向上，台股可望在區間震盪緩和季線跌勢後，蓄勢上攻萬七關卡以上壓力。

台股上周彈過季線，表現較美科技指數強勢，大盤中期雖轉強，不過季線未來二周仍扣抵16,893點以上高指數走低，除非短線能強力攻過萬七以上，季線仍呈緩降走勢，在季線走低下引下，大盤震盪或拉回難免，還需區間震盪緩和季線跌勢，指數突破季線且季線轉上揚，月線和季線黃金交叉助漲，月均量回升，中期反彈力道才會強化。

大盤9月下旬至10月初，三度下測16,200點後反彈，日技術指標也出現正背離訊號，顯示16,200點具中期較強支撐，10月2日16,575高點至16,202低點間形成短底，短線暫看16,500點至上周16,825高點間震盪，中期在16,200點至萬七間震盪，再觀察以巴戰事發展、國際油價、美科技指數走勢調整。

操作建議：台股近二個月在16,200點至季線之間來回震盪，但個股表現差異大，AI伺服器族群雖明顯轉弱整理，但台積電、聯發科和IP高價股轉強，選股才是操作重點，由於9周KD值向上，至少進入區間震盪、個股輪漲的時間波反彈，建議逢回選股操作，留意AI相關、IC設計、網通、光通訊、記憶體、被動元件、電動車、綠能和汽車零組件等個股，以股價在月線或季線上，9周KD值向上個股為標的。