匯兌利益補 瑞儀Q3獲利看俏

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新台幣和人民幣走貶，背光模組廠瑞儀（6176）手上美元資產多，今年匯兌利益貢獻可觀。瑞儀公告指出，累計今年前三季匯兌利益達13.9億元，其中第三季匯兌利益就高達7.6億元、貢獻單季每股純益1.63元。

瑞儀公告指出，因美國聯準會升息政策，使亞洲貨幣貶值，導致兌換利益增加，累計今年前三季匯兌利益達13.9億元，其中第三季匯兌利益就高達7.6億元。第三季因為蘋果調整IT產品庫存影響，上季旺季不旺、合併營收約113.88億元，季減3.6％、年減36.73％，不過在匯兌利益挹注之下，獲利表現可期。

瑞儀累計上半年合併營收約210.64億元，相比去年同期減少17.1％，毛利率略增至19.37％，營業利益約26.24億元、相比去年同期減少10.6％，不過上半年匯兌收益約6.3億元，拉抬稅後純益達29.67億元、相比去年同期減少20.7％，每股稅後純益約6.38元。

瑞儀表示，第四季客戶拉貨動能有所回升，而且有平板電腦新產品在年底量產，預估第四季營收可望優於第三季，大約有個位數的成長幅度。整體來看，今年二、三、四季營收差異不大，季增、季減率都是個位數的變化。

雖然今年因為IT市況低迷，影響本業營運，瑞儀仍持續投入新技術開發。今年中以1,450萬歐元取得芬蘭公司Nanocomp Oy Ltd 100％股權，Nanocomp具有黃光製程的能力，過去是手機大廠諾基亞的供應商，在功能手機式微之後，現在主要以電子書閱讀器的前光導光板為主，是電子書閱讀器龍頭亞馬遜的供應商。

瑞儀上個月也宣布擬投資20億元，以租地委建的方式在高雄前鎮科技產業園區興建先進技術研發中心。

瑞儀表示，和Nanocomp已經展開技術合作，也會在先進技術研發中心引進高階技術設備，在導光板愈來愈薄的趨勢之下，光學圖案要更精細，因此會投入更精細導光板的開發，應用於前光和背光。此外，瑞儀也將開發光學元件等其他技術，拓展業務範疇。