5G滲透率提升 IC設計廠啖商機

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手機品牌廠持續推出5G手機，5G用戶規模擴張，以台灣來說，第二季以每月1％的滲透率推進；法人指出，5G為開啟移動終端與萬物互聯之技術開端，尤其是中國市場移動用戶月流量仍大幅增長，預估至2030年市場規模將達170億，台廠IC設計聯發科小金雞達發科（6526）、瑞昱（2379）等可望大啖5G商機。

瑞昱受惠海外市場基礎建設布局，5G基礎建設相關的PON、WiFi及路由器等晶片拉貨動能強勁。業者研判最壞情況已經過去，其中如Multi-gig與管理型交換器產品出貨增加、GPON朝向XGPON趨勢前進，帶動明、後年營運成長。

聯發科為網路通訊邊緣端領導者，除5G數據機晶片外，手機5G SoC也是一方之霸，旗下達發科深耕光纖固網寬頻，從xDSL、xPON乃至於 10G-PON都具備完整之解決方案，未來25G／50G-PON規範也已逐步推行。

挾聯發科集團資源，達發科為全球唯一提供PON／乙太網／DSL／藍芽／WiFi一站式服務的廠商，網路通訊約七年換代一次，由ADSL、VDSL、GPON、至10G-PON／FTTR，目前由10Gbps向50Gbps，且需向下相容、建立競爭壁壘。

法人指出，國內5G用戶滲透率以每月增加1％推進，第三季三大營運商之行動服務合併營收皆持續成長，用戶升級5G持續帶動行動用戶數增長。截至2023年8月底以月租型行動用戶數推算，中華電、台灣大及遠傳的5G滲透率則分別為26.1％、29.4％及38.4％。

此外，中國三大電信行動電話用戶總數亦不斷成長，截至8月底，中國大陸三大電信的5G行動電話用戶達7.14億戶，較去年末5.61億戶成長1.54億戶，占行動電話用戶的41.7％，大幅超越2022年底的3成門檻，5G用戶數為主要成長動能。

全球網通基礎建設需求擴大，美、加等八大國家未來五～十年將投入超過800億美元布局網通基建，業者估計，固網基礎建設市場規模目標預計在2023及2025年分別達23.7億美元及34.5億美元，年複合成長率超過2成，主要成長動能包括寬頻需求快速成長、光纖全面普及、乙太網提速、及交換機提供雲端功能。