聯電 股價攀峰站穩均線

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聯電（2303）股價受本波大盤回升帶動，再加上半導體產業也將緩步走出谷底，使得聯電也拉出一波漲勢，該在9月底至10月初，走勢在44元左右完成W底型的打底完成，近日股價連續走強，17日越過半年線47.85元之後，已站上所有短中長期均線，股價也寫下近期新高，技術指標周KD及周MACD已交叉向上，後市技術面有利股價續漲。

聯電是全球第二大晶圓代工廠，近年來該公司也能夠應對市場庫存修正週期，獲利能力穩健，長期而言，該公司仍將在AI、5G、EV、IoT等結構性需求成長持續受惠並有利營運表現。