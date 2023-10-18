宏齊 買盤擴散帶量上攻

宏齊（6168）隸屬於聯電集團，近日矽統股價狂飆激勵聯電集團，宏齊股價仍處低位階，買盤擴散之下，該股17日帶量攻上漲停板，收盤價26.2元，創下2023年9月4日以來新高紀錄，成交量逾2萬張，也為近期較大量能。
宏齊積極轉向Mini LED以及半導體封裝，日前公告9月營收達1.63億元，月減1.7％、年減9.5％，為近五月相對低點，累計今年第三季合併營收4.96億元，較上季成長5％，年減8.6％；宏齊公布7月自結損益，單月每股稅後純益0.06元，年減42％。
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宏齊（6168）隸屬於聯電集團，近日矽統股價狂飆激勵聯電集團，宏齊股價仍處低位階，買盤擴散之下，該股17日帶量攻上漲停板，收盤價26.2元，創下2023年9月4日以來新高紀錄，成交量逾2萬張，也為近期較大量能。
宏齊積極轉向Mini LED以及半導體封裝，日前公告9月營收達1.63億元，月減1.7％、年減9.5％，為近五月相對低點，累計今年第三季合併營收4.96億元，較上季成長5％，年減8.6％；宏齊公布7月自結損益，單月每股稅後純益0.06元，年減42％。
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