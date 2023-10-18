前往主要內容
工商時報LOGO

宏齊 買盤擴散帶量上攻

宏齊日線圖
宏齊日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宏齊（6168）隸屬於聯電集團，近日矽統股價狂飆激勵聯電集團，宏齊股價仍處低位階，買盤擴散之下，該股17日帶量攻上漲停板，收盤價26.2元，創下2023年9月4日以來新高紀錄，成交量逾2萬張，也為近期較大量能。

宏齊積極轉向Mini LED以及半導體封裝，日前公告9月營收達1.63億元，月減1.7％、年減9.5％，為近五月相對低點，累計今年第三季合併營收4.96億元，較上季成長5％，年減8.6％；宏齊公布7月自結損益，單月每股稅後純益0.06元，年減42％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 拜登新禁令！蔡明彰示警8檔AI股 揭廣達、緯創抄底時間表

  2. 24萬股東刷存摺！00919配息入帳囉 達人「每月加薪5千元」密技大公開

  3. 法說前夕 突傳台積電砍資本支出「外資開出驚天目標價」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。