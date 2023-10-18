中華車產銷躍升 Q4營收戰高

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中華車近年財報

中華汽車（2204）新車連發，除MG品牌全新ZS休旅車熱銷，CMC品牌商旅車Zinger大改款也於17日上市，中華車總經理陳昭文表示，新Zinger預接單已近500張，中華車加足馬力拉升產能，估第四季產銷量將突破1.8萬輛，創近五年單季產銷新高量。

隨著第四季產銷量明顯提升，法人亦看好中華車第四季營收將有機會創近年單季新高。不過獲利方面，由於汽車業慣例會將費用集中於第四季認列，再加上上半年有認列新安東京迴轉利益墊高基期，單季獲利再衝高不易。

中華車今年受惠MG品牌車接單熱絡，除原有HS車款熱銷，新上市的ZS接單同樣優於預期，中華車積極優化生產線設法拉高產能因應。中華車今年前三季新車產銷量達3.7萬輛，已是近年同期高峰。

除MG外，中華車於9月底公布新Zinger商品規格及預接單價，在展間還看不到實車的情況下，預接單已接近500張，其中旗艦車型銷售占比更逾50％。隨著新Zinger於17日上市，正式售價較預售價再降1萬～1.4萬元，汰舊換新入手價壓低至66.9萬元起，陳昭文看好，新Zinger年底前銷量將可突破2,000輛。

為滿足市場需求，陳昭文表示，今年以來持續在既有條件下提升產能，以MG為例，目前單月約可生產1,500輛，接下來將按照人力招募狀況持續拉升產能，估年底前單月可拉高至1,800～2,000輛，明年第一季還會繼續展開新一階段的產能拉升計畫。

對於明年車市看法，陳昭文認為，儘管變數仍多，仍有待觀察，但預估在大選不確定因素過後，再加上升息緩解，明年下半年應不會再升息，應可維持與今年差不多水準。

至於近期全球關注以巴衝突，陳昭文說明，雖目前對汽車市場影響不大，但以色列為晶片重鎮，若持續擴大，對台灣經濟恐怕還是會有影響，將衝擊消費力道。

此外，面對新能源車市場，陳昭文表示，目前續航力造成的里程焦慮仍是車主最關切的重點，在各廠牌都競相推出相關產品後，純電車市場後續值得密切關注。