訂單滿手 堃霖：全年業績再攀峰

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堃霖近年營收獲利

中央空調冰水主機大廠堃霖（4527）17日法說會報佳音，表示年底前訂單滿載，產線加班趕工，訂單能見度看到明年第二季，其中四個冷凍工程金額達4億多元，將在明年陸續完工認列營收。堃霖預期今年營收優於去年續創新高，明年希望維持成長。

堃霖今年第二季EPS從去年同期的0.44元增加至0.62元；上半年合併營收13.37億元，本業獲利0.85億元，稅後純益0.86億元，EPS由去年同期的0.69元增至1.04元。堃霖主管指出，東元（1504）是堃霖最大單一股東，持股14.6％，堃霖與東元合作多年，把冰水主機做大做強，東元為生產的冰水主機產品都交由堃霖代工。堃霖未來發展以磁浮變頻離心式冰水主機、空調儲冰系統兩產品為主軸，可應用在大型賣場、百貨公司、辦公大樓、工廠、展覽館及飯店等場所。

堃霖在兩岸及越南均設廠，其中上海廠配合當地政府收回要求，將設備遷移至蘇州廠，每年節省人民幣200萬至300萬元的租金支出。

堃霖前三季合併營收22.84億元、年增16.39％，其中大陸市場前三季營收年增近5成，營收占比由去年的39％增加至41％；台灣市場前三季銷售正常，前三季營收占比維持57％，大陸越南由去年的4％降至2％。

堃霖主管指出，堃霖第三季大陸營收成長主因是大陸太陽能廠擴廠、農業菌菇等產品汰舊換新設備商機。大陸毛利率及利潤都比台灣低，主因空調箱及終端設備產品出貨較多，但堃霖在大陸市場耕耘很久，不會放棄。

堃霖表示，預期第四季兩岸市場出貨維持去年同期，全年營收有機會勝過去年，希望明年營收維持成長。