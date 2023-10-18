處分利益入帳 福裕轉盈有望

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福裕（4513）受全球不景氣影響，儘管大陸、歐洲市場接單沒有起色，但因去年底出售台中大雅廠，處分利益約2億元遞延至第三季認列，又有匯兌收益挹注，可望扭轉上半年每股虧損0.03元的低潮。福裕首度跨足房地產，與台糖合建住宅建案，預計2026年完工且認列收益。

福裕生產磨床起家，清景麟建築團隊去年公開收購福裕且取得經營權後，去年底董事會決議出售台中大雅廠房及土地給毅德機械，預估處分利益約2億元，對EPS貢獻約2.60元。福裕表示，因買主貸款程序問題，延後至今年第三季完成交割，處分利益也於第三季認列。

福裕今年前三季合併營收9.89億元，年減19.55％。福裕指出，全球景氣不佳，整體產業需求都衰退，大陸及歐美市場接單不好，客戶以汽車、半導體及電動車鋰電池產業為主，目前在手訂單約2億多元，每月出貨1億多元。第三季本業可能在損平邊緣，還好新台幣貶值有匯兌收益，又有處分廠房及土地利益挹注，第三季及前三季會轉虧為盈。

清景麟入主福裕之後，積極跨足房地產。福裕去年11月以每坪53.47萬元、總價10.39億元，拿下台糖台南市歸仁區武東段1,942坪土地合建分屋附買回標案，5月中旬動土，福裕取名為「武東段」建案，規劃為地上14樓、地下3樓，14戶店面，將於第四季或明年第一季開賣，總銷金額約38億元。福裕表示，該建案預計2026年完工，開始貢獻營收。