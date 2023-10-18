萬海 中東、南美線營收占比增

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萬海（2615）17日公告，18、19日受邀參加全球海事論壇年度峰會於雅典舉辦之法說會。根據最新資訊，萬海上半年美國線受累價量雙減，營收貢獻占比年減29個百分點至16％，但第二季亞洲至中東印巴、南美洲線運價已現反彈跡象，營收貢獻分別增至20％、16％，下半年將視個別航線效益，精簡成本並維持經營效率。

萬海表示，法說會以公司第二季財報與營運為主。萬海第二季稅前盈餘19.84億元，所得稅費用43.22億元，單季稅後純損23.4億元，每股純損0.84元，主要是依法繳納一次性未分配盈餘稅所致，後續船舶、碼頭等投資，可在未來年度做為所得稅扣抵。

萬海今年資本支出預計14.82億美元，預計交付新造船24艘、運力17.37萬TUE（20呎櫃），達交船高峰，前八個月已交新船17艘，預計年底前還有7艘新造船將下水運營；今年截至8月已淘汰老舊船舶18艘，並退租高價租船24艘來降低營運成本提升競爭力。

萬海上半年帳上現金及約當現金1,364.15億元，負債比38.24％，足以因應未來資本支出及外在環境挑戰；9月營收82.42億元，月減3.82％、年減55.66％，累計前三季營收750.76億元、年減65.79％。

萬海以亞洲航線為主力，增闢中遠洋航線，隨美國線貨量、運價雙減，上半年亞洲線營占比增至43％，美國線降至16％，中東印巴線升至20％、南美線升至16％。

萬海表示，第四季是亞洲近洋線旺季，但是受到地緣政治、高通膨、高油價的影響，經濟前景仍然充滿挑戰，將會持續視個別航線效益，並且精簡成本維持經營效率。