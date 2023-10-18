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泰銘：H2不衝量保獲利

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大陸市場需求疲軟，鉛錠價格受抑，近期報價比9月每噸下滑100美元。因應鉛價跌勢，泰銘（9927）營運基調改為「不衝量，保獲利」，透過物色料源降低進貨成本，同時少接獲利少的訂單，加上新台幣匯率走貶，美元與新台幣利差擴大，泰銘可望延續上半年「營收減少但獲利逆勢增加」模式。

泰銘發言人童新沅17日表示，包括鉛錠在內的非鐵金屬，近期受到大陸市場走弱及美元走強的雙重因素影響，導致鉛錠需求疲軟，價格下滑。

他說，鉛錠16日在英國金屬交易所價格約每噸2,095美元，近期最低則是13日的2,067美元，比今年9月的月均價2,252美元，下滑6.97％到8.21％，10月迄16日的均價約2,139美元，較9月均價下挫約100美元。

泰銘今年上半年營收44.69億元，儘管年減10.94％，但上半年每股稅後純益2.89元，還比去年同期成長29.02％；前三季營收67.93億元、年減6.11％，預估前三季獲利仍將維持年增的局面。

童新沅表示，由於泰銘採取「不衝量、保獲利」營運策略，全年可望維持營收減少、獲利增加的營運基調。

童新沅解釋，「不衝量，保獲利」是指毛利低的訂單不接，保住毛利，同時在鉛錠料源的開發上，全力在各地物色價格相對低廉的鉛錠，以降低進貨成本。

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